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Öğünler Şarküteri Vegan kokoreç

Vegan Kokoreç

Vegan Kokoreç
ZOR 40 DAKİKA

Vegan Kokoreç: Geleneksel lezzetin bitkisel hali! Baharatlarla zenginleştirilmiş, her lokmada mükemmel tat ve doku.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kapya biber, havuç, kereviz sapı ve pırasayı çok ince doğrayın. Bir tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Malzemeleri tavaya ekleyip, sotelemeye başlayın. Sebzeler yumuşamaya başlayınca salçayı ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Ardından bezelye proteini ve suyu ekleyin. Suyu çekene kadar pişirmeye devam edin.

  • 2

    Başka bir tavaya kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Orta ısılı ocakta ısınmaya bırakın. Küp doğradığınız mantarları tavaya ekleyin. Yumuşayana dek soteleyin.

  • 3

    Mantarları diğer tavadaki karışıma ekleyin. Karıştırın ve 15 dakika kenara alıp dinlendirin.

  • 4

    Mantarları sotelediğiniz tavayı temizlemeden yeniden ısınmaya bırakın. İri doğradığınız biber ve domatesi tavaya ekleyin. Biber yumuşayınca tavadan alıp, kenarda dinlendirilmiş karışıma ekleyin. İç dolguyu, bol kimyon, kekik ve pul biberle lezzetlendirin.

  • 5

    Lavaş ekmeklerini düz bir zemine yayın. Üzerine iç harçtan ekleyin. Rulo şeklinde sarın. 2'ye bölüp, servis yapın.

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