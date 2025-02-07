Vegan Kokoreç

Kapya biber, havuç, kereviz sapı ve pırasayı çok ince doğrayın. Bir tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Malzemeleri tavaya ekleyip, sotelemeye başlayın. Sebzeler yumuşamaya başlayınca salçayı ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Ardından bezelye proteini ve suyu ekleyin. Suyu çekene kadar pişirmeye devam edin.