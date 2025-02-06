Peynir Dolgulu Kabak Çiçeği Kızartması

İç harç için tüm yeşillikleri ince kıyın. Kalan tüm malzemeleri peynirle buluşturup güzelce harmanlayın ve bulamaç haline getirin. İç harç ile kabak çiçeklerini doldurun. Ağzına kadar doldurmayıp iki parmak boşluk bırakın ki pişirirken taşmasın.