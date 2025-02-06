Peynir Dolgulu Kabak Çiçeği Kızartması
Peynir Dolgulu Kabak Çiçeği Kızartması Tarifi: İncecik kabak çiçeklerinin, zengin peynir dolgusu ile buluştuğu bu nefis atıştırmalık, sofralarınıza hafif ve çıtır bir lezzet getiriyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabak çiçeklerini yıkayıp içindeki sapı bir cımbız yardımı ile çıkarın.
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2
İç harç için tüm yeşillikleri ince kıyın. Kalan tüm malzemeleri peynirle buluşturup güzelce harmanlayın ve bulamaç haline getirin. İç harç ile kabak çiçeklerini doldurun. Ağzına kadar doldurmayıp iki parmak boşluk bırakın ki pişirirken taşmasın.
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3
Kızartma yağını bir tavaya alıp iyice kızdırın.
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4
Dış harç için 1 çay bardağı una tuz ekleyin. 1 şişe maden suyunu yavaş yavaş ilave edin. Bir taraftan çırpın ki topaklanma yapmasın. Kabak çiçeklerini bu harca bulayıp kızgın yağda önlü arkalı yaklaşık 3'er dakika kızartın. Arzuya göre sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.
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