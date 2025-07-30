Tempura
Hafif ve çıtır hamuruyla kızartılan tempura, sebze ve deniz ürünlerine farklı bir lezzet ve doku kazandıran klasik Japon tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karideslerin kabuklarını soyun. Sırt kısmındaki siyah damarı çıkarın, kuyruğunu bırakın. Shishamo balıklarını temizlemeden bütün halde bırakın.
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2
Kabak, patlıcan ve tatlı patatesi ince dilimler halinde kesin. Mantarların saplarını çıkarın. Bütün halde bırakın. Yeşil biberleri ortadan kesin. Çekirdeklerini çıkarın.
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3
Tempura hamuru için bir kasede yumurtayı çırpın. Üzerine soğuk suyu ilave ederek karıştırın. Un, nişasta ve tuzu eleyerek ekleyin. Çok karıştırmadan hafif topaklı kalmasını sağlayın.
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4
Kızartmak için geniş ve derin bir tavaya yağ koyun. Karidesleri, kaplan balığını ve sebzeleri önce una sonra tempura hamuruna batırıp fazla hamuru silkeleyin.
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5
Shishamo balıklarını ve karidesleri tavaya alın. Ardından sebzeleri ekleyin. Hafif altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Dilerseniz tempura sosu veya rendelenmiş turp ile servis yapın.
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