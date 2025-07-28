Kokoreçli ve Sebzeli Pirinç Ruloları
İncecik pirinç kağıtlarıyla sarılan kokoreç ve taze sebzeler, geleneksel lezzeti modern bir sunumla buluşturan sıra dışı bir tarif sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Acı yağ için zeytinyağını ısıtıp sarımsakları kavurun. Kavurduğunuz sarımsakları yağın içinden alıp kenarda bekletin. Aynı yağın içinde acı biberlerini kavurup kenarda bekletin. En son aynı şekilde yer fıstıklarını yağın içine atıp kavurun. Kavurduğunuz malzeme süzülüp soğuyunca havanda irice dövün. Yağla birlikte karıştırın. Acı yağınız hazır.
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2
Eti ısıtılmış döküm tavaya alın. Üzerine tereyağı ilave edip suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin.
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3
Sebzeleri harmanlayın.
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4
Pirinç yufkasını tek tek soğuk suyun içinde yumuşayıncaya kadar bekletin.
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5
Yumuşayan pirinç yufkasını tezgaha serip ikiye kesin. Yufkaların üzerine etle birlikte sebzeleri yerleştirin. Rulo şeklinde yaprak sarar gibi yuvarlayın.
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6
Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Acı yağla birlikte servis yapın.
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