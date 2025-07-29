Minik Hamburgerler
Lokmalık boyutlarıyla sunumu şık, lezzeti büyük minik hamburgerler; atıştırmalık sofralar ve davet menüleri için ideal.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfte için soğanı kıyıp geniş bir kaba alın. Üzerine kalan köfte malzemesini ekleyip iyice yoğurun. Harçtan küçük bezeler koparıp, elinizde yuvarlak köfteler hazırlayın.
-
2
Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Sandviç ekmeklerinin arasına ketçap ve mayonez sürün. Köfte ve yıkanıp kurulanmış mevsim yeşillikleri yerleştirip sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL