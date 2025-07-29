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Öğünler Şarküteri Minik hamburgerler

Minik Hamburgerler

Minik Hamburgerler
KOLAY 20 DAKİKA

Lokmalık boyutlarıyla sunumu şık, lezzeti büyük minik hamburgerler; atıştırmalık sofralar ve davet menüleri için ideal.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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