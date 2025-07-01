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Yoğurtlu Izgara Bakla

Yoğurtlu Izgara Bakla
ORTA 30 DAKİKA

Izgaranın lezzeti, yoğurdun ferahlığıyla buluştu: Yoğurtlu Izgara Bakla, hafif ve özgün bir meze alternatifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Baklaları önce kaynar suda 30 saniye bekletip sonra buzlu suya alarak blanşe edin. İyice kurulayıp nohut unu ve bir tutam tuz ile harmanlayın.

  • 2

    Tavaya zeytinyağı koyup baklaları 15 dakika kısık ateşte çevire çevire iki taraflarını da hamurlaştırmadan kızartın. Yoğurt, dereotu ve tane karabiber ile birlikte servis yapın.

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