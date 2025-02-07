Ev Yapımı Biberiyeli Peynir
Ev Yapımı Biberiyeli Peynir: Doğal lezzet, enfes aroma! Kendi mutfağınızda sağlıklı ve gurme bir peynir deneyimi yaşayın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü tencereye alıp kaynama noktasına gelene kadar karıştırın. Süt tam kaynamadan, ekşi peynir altı suyunu tencerenin kenarından sütün içine boşaltın ve karıştırın. Ardından sirkeyi de ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada ocağın altı açık olmalı.
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2
Süt ısısı kaynama noktasına geldiğinde peynirde kesilmeler başlayacaktır. Tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenme süresinin sonunda peynirinizi temiz bir tülbent serilmiş süzgece boşaltarak süzülmeye bırakın. Süzülen peyniri bir kaba alıp tuz, toz sarımsak ve kıyılmış biberiye ekleyerek iyice karıştırın.
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3
Ardından tekrar tülbentle delikli bir sepetin içine oturtun. Peynirin üzerine de bir ağırlık koyun. 24 saat buzdolabında beklettikten sonra sertleşen ve şekil alan peyniri 10 gün süre ile buzdolabında saklayarak tüketebilirsiniz.
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