Ev Yapımı Biberiyeli Peynir

Sütü tencereye alıp kaynama noktasına gelene kadar karıştırın. Süt tam kaynamadan, ekşi peynir altı suyunu tencerenin kenarından sütün içine boşaltın ve karıştırın. Ardından sirkeyi de ekleyin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada ocağın altı açık olmalı.