Mesaı̇, Gümüşsuyu’nda Yeniden Sahnede

İstanbul'un Ruhu Tüm İhtişamıyla Mesai'de

Topkapı Sarayı'ndan, Ayasofya'ya... Taşkışla'dan Kız Kulesi'ne… İstanbul'un tüm renklerine ve ışıltısına karşı şehrin ritmini yeniden belirleyen Mesai'de, gün batımında gökyüzünün altın tonlarına karşı başlayan keyifli saatler, lezzetli yemekler ve aromatik kokteyller eşliğinde ayrıcalıklı bir ambiyansa dönüşüyor. Dekorasyonunda ince bir mimari zevkin yansıdığı restoranda özenle tasarlanan iç mekan elegant ve sıcak havasıyla beğeni topluyor. Cam tavanın gökyüzüyle kurduğu görsel bağ konukları daha ferah ve daha davetkar bir atmosferin içine çekiyor. Şık aydınlatmalar, göz alıcı ihtişamlı bir bar, özgün tablolar, zarif kadehler, ince düşünülmüş detaylar, lüks dokunuşlar… Eşsiz manzarasına karşı keyifli bir gece vadeden Mesai, zarif tasarımı ve enerjik ambiyansıyla keyifli akşam yemeklerinin ve özel buluşmaların yeni adresi oluyor. Romantik akşam yemeklerinden özel davetlere, iş yemeklerinden kutlamalara her anı özel kılmak için tasarlanan restoran, şehrin yeni buluşma noktası...

Geleneksel Tatlara Modern Gastronomi Dokunuşları

Mesai'nin mutfağı lezzetin ön planda olduğu sade ve ateş merkezli bir mutfak… Tabaklar abartısız ve samimi… Paylaşım, mutfağın temel taşlarından biri… Mesai, misafirlerine geleneksel Türk Mutfağı'nı modern şehir hayatının ritmiyle buluşturan özel bir ocakbaşı deneyimi yaşatıyor... Meze kültüründen taş fırın lezzetlere, ara sıcaklardan kebaplara kadar tüm menü mevsimsel ürünler ve rafine dokunuşlarla hazırlanıyor. Atom, Trüflü Biber Borani, Mutabbel ve Müdür damak çatlatan mezeler arasında. Yaprak Ciğer, Atom Kokoreç, Çıtır Mantı ve Pastırmalı Humus gibi ara sıcaklar özel gastronomi dokunuşlarıyla zenginleşiyor. Mesai Kebap, Ali Nazik ve Kuzu Şiş ana yemeğin favori lezzetleri arasında… Anadolu Mutfağının geleneksel tatlılarından Havuç Dilim Baklava, Ekmek Kadayıfı ve Çıtır Kabak bu gastronomi yolculuğuna eşlik eden özel tatlar arasında. Mezeler, ara sıcaklar ve ana yemekler masada birlikte deneyimlenmek üzere kurgulanıyor. Bu yaklaşım, Mesai'nin sosyal ve sıcak atmosferini tamamlıyor.

Sürdürülebilir Mutfak Yaklaşımı

Türk Mutfağı'nın vazgeçilmez tatlarını modern gastronomi dokunuşlarıyla yorumlayan Şef Ali Karababa ve ekibi, göze ve damağa hitap eden tabaklarla lezzetseverlere tam bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yerli üretim ve yerinden tüketim yaklaşımıyla, mevsimsel ürün kullanımı, minimum israf prensibi ve dengeli porsiyonlama Mesai mutfağının temel yaklaşımını oluşturuyor. Malzeme seçiminde de güvenilir üreticiler, yerel ve sürdürülebilir üretimi destekleyen tedarikçiler tercih ediliyor. Erzincan tulumu, Ezine peyniri, Kars gravyeri gibi coğrafi işaretli ve yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle hazırlanan menü, yaratıcı ve şık sunumlarla tam bir lezzet senfonisi sunuyor.

Gen Group Yeme-İçme Sektöründe Büyümeye Devam Ediyor

Gen Group, genç yatırımcılar Gürol Yığar ve Alper Karavar'ın ortaklığındayeme-içme sektöründe Olden 1772, Olden 1545, Visorante, Nite, Göbektaşı ve Genova 1050 gibi iddialı mekanlarla büyümeye devam ediyor. İstanbul'un en merkezi noktalarından Gümüşsuyu'nda 2026'ya sayılı günler kala kapılarını açan Mesai, Gen Gruop'un son iddialı yatırımı olarak adından söz ettiriyor.

Adres: İnönü Cad. No:26 Gümüşsuyu

Rezervasyon: 0532 056 37 24