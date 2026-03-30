İstanbul'a Yakın En İyi Mekanlar

İstanbul'a yakın, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz manzara eşliğinde yemeğinizi yiyip, yerel mekanlarda tatlınızı tadabileceğiniz, aynı zamanda konaklama imkanı sunan otelleri, restoranları ve kafeleri sizler için listeledik.

Sasa Sapanca

Sapanca Gölü çevresinde bulunan Sasa Sapanca, keyifli manzara eşliğinde şık restoranında misafirlerini ağırlıyor. Lezzetli yemekleri ve şık sunumlarıyla birlikte misafirlerine keyifli dakikalar yaratıyor. Konaklama imkanı da bulunan bu mekanda, hafta sonu kaçamağı için denenmesi gereken mekanlar arasında.

Göl, Prof. Dr. Mehmet Abuç Cad. No:167, Sapanca/Sakarya

Lokanta Emil

Sapanca'nın merkezinde bulunan Lokanta Emil, özellikle et yemekleriyle bölgede fark yaratan bir restoran. Taş fırından çıkan sıcacık pidelerinden, kuzu inciğe, kaymaklı kabak tatlısından, fırın sütlaca kadar birçok lezzetli seçenek bulmak mümkün. Güler yüzlü personelleriyle farkını gösteren bir mekan.

Rüstempasa, Karaoğlanoğlu Cad. 16 / A, Sapanca/Sakarya

Uğurlu Dükkan

Sakarya Kırkpınar'da bulunan Uğurlu Dükkan birbirinden güzel seramikleriyle hem alışveriş yapabileceğiniz hemde lezzetli tatlılar yiyip, taze demlenmiş nefis kahveler içebileceğiniz sevimli bir mekan. Tatlı ve kahvenin yanı sıra makarna, pizza ve burger çeşitleri de bulmak mümkün. Pati dostu olması da en güzel özelliği.

Kırkpınar Soğuksu, Bağdat Cd. No:92, Sapanca/Sakarya

Casa Lavanda

Bir Michelin yıldızına sahip olan Casa Lavanda kendi ürünlerini kendi üreten toprağın değerini koruyan ve saygı duyan bir anlayışla hizmet veriyor. Lezzetli menüleriyle misafirlerine romantik ve şık yemek sunumları yapan restoran İstanbul'a yakınlığıyla da mükemmel bir seçenek haline geliyor. Aynı zamanda konaklama imkanı sunan Casa Lavanda, mutlaka gidilmesi gereken mekanlar arasında yerini alıyor.

Lavanda Hotel, Ulupelit, Seçilmiş Sok No:2, Şile/İstanbul

Vanilya Şile

Şile'nin merkezinde bulunan, nefis tatlıları ve dondurmalarıyla bilinen Vanilya Şile, çeşitli dondurma ve tatlı seçenekleri sunuyor. Misafirlerine şık iç mekan tasarımıyla da keyifli anlar yaşatıyor.

Hacı Kasım, Üsküdar Cd. No:102/A, Şile/İstanbul