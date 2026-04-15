En İyi Brunch Mekanları

En iyi brunch mekanlarını derlediğimiz bu listede, şık otellerin eşsiz manzaralarında ve yetenekli şeflerin hazırladığı birbirinden lezzetli yemeklerle misafirlerini ağırlıyor. Sizde sevdiklerinizle birlikte şık bir akşam yemeği veya keyifli bir brunch için mekan arayışındaysanız damak zevkinize güveniyorsanız bu listeye mutlaka göz atın.

The Peninsula İstanbul

10 Mayıs'ta sunacağı Brunch deneyimi ve 9–10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ikonik çay saati ile misafirlerine benzersiz bir Anneler Günü kutlaması yaşatıyor. Boğaz manzarası eşliğinde sevdiklerinizle vakit geçirip lezzetli yemekler yiyip, taze demlenmiş kahvenizi içebileceğiniz brunch keyfini çıkartabileceğiniz İstanbul'un en iyi konumlarından biri olan The Peninsula İstanbul misafirlerini ağırlıyor. Türk mutfağı köşesinden Asya ve Hint lezzetlerine, Noodle istasyonlarından Sangria barına; baklava,krep ve dondurma istasyonlarına uzanan zengin seçki, Anneler Günü'nü bir şölene dönüştürüyor. Minik misafirler için hazırlanan atölyeler, güne eğlence katıyor. The Peninsula Brunch, 10 Mayıs Pazar günü 12:30–16:30 saatleri arasında sunulacaktır.

Swissotel The Bosphorus Istanbul, Sabrosa





Her pazar 12.00–15.00 saatleri arasında gerçekleşen Sabrosa Brunch, bu yıl da zengin seçenekleriyle damaklarda unutulmaz izler bırakıyor. Brunch saati için tercih edilebilecek en iyi otel mutfaklarından biri. Her pazar birbirinden lezzetli yemekler, yetenekli şefler tarafından özenle yapılıyor. Geniş menü seçeneğiyle de herkese hitap ediyor.makarna istasyonu, lobster bun, piliç çevirme istasyonu, pizza, pide, steak tartar, Türk ve Fransız tatlıları, Parmesan tekerleğinde makarna gibi seçkin tatlar brunch deneyiminin merkezinde yer alıyor. Damak zevkinize güveniyorsanız bir pazar brunch saati vaktinizi burada geçirmelisiniz.

Shangri-La Bosphorus

Gault&Millau Türkiye tarafından "En İyi Brunch Mekânı" seçilen IST TOO'da ayda yalnızca bir kez düzenlenen Shang Brunch, 5 Nisan Pazar günü 12:30-16:00 saatleri arasında misafirlerini Paskalya temasıyla ağırlıyor. Gaziantep'in köklü mutfak mirasını modern dokunuşlarla yorumlayan Hışvahan'ın şefi Gamze Ekmekçi, zengin mezelerden ustalıkla hazırlanan kebaplara uzanan güçlü lezzetleriyle her lokmada Anadolu'nun derin ve karakterli hikâyesini sofralara taşıyor. Eataly İstanbul'un Executive Şefi Andrea Minguzzi, geleneksel Torta Pasqualina, mantar ve polenta eşliğinde kuzu bonfile ve Roma usulü enginar gibi baharın tazeliğini yansıtan lezzetleriyle İtalyan mutfağının zarif dokunuşlarını sunuyor. Osteria Salvatore'nin Executive Şefi Giuseppe Usai, kuşkonmaz ve karides ile hazırlanan safranlı Milano risottosu, dana scaloppina ve siyah trüf aromalı yer elması kreması ile İtalyan mutfağının rafine ve dengeli yorumlarını deneyime taşıyor.

Trattoria Fontana

Terminal Kadıköy'de konumlanan İtalyan mutfağının köklü geleneklerini modern dokunuşlarla yorumlayan restoran Trattoria Fontana, her pazar günü düzenlediği brunch programını, çocuklara özel yaratıcı atölyelerle bir araya getirerek aileler için keyifli bir hafta sonu alternatifi sunuyor.Açık hava kurgusu, ferah atmosferi ve paylaşım odaklı mutfak anlayışıyla öne çıkan Trattoria Fontana, daha önce gerçekleştirdiği etkinliklerle de aile dostu bir buluşma noktası olduğunu ortaya koyarken, yeni brunch konseptiyle bu deneyimi daha da ileri taşıyor.

Rüya İstanbul

Boğaz'ın ikonik adresi Çırağan Palace Kempinski, yeni açılan restoranı Rüya İstanbul'da özlenen Pazar brunch'larını yeniden misafirleriyle buluşturuyor.Açık büfede yer alan gurme lezzetler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden özenle seçilmiş peynir ve zeytin çeşitlerinden, saray pastanesinden çıkan sıcak lezzetlere, artizan ekmeklerden ev yapımı reçellere uzanan zengin bir seçki sunuyor.Geleneksel tatlıların rafine yorumlarla yeniden hayat bulduğu brunch, çeşit çeşit baklavalar ve klasik tatlarla da öne çıkıyor. Tarihi bir mekan da pazar brunch keyfini sevdiklerinizle yaşamak istiyorsanız Rüya İstanbul doğru tercih olucaktır.

Elite World Hotels & Resorts

Elite World Hotels & Resorts, Anneler Günü'nü yalnızca bir kutlama değil, birlikte geçirilen özel anılara dönüştürmek isteyenler için, farklı şehirlerdeki otellerinde birbirinden seçkin deneyimler sunuyor. Yetenekli şeflerin ellerinden çıkan lezzetli yemeklerle Taksim, Küçükyalı ve Kuşadasında bulunan otellerinin restoranında misafirlerine kaliteli gastronomi deneyimi yaşatıyor. Otellerinde Anneler Günü'ne özel hazırladığı brunch, spa, konaklama ve gastronomi ayrıcalıklarıyla annelere unutulmaz anlar yaşatacak programlar hazırladı.