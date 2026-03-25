İstanbul'un En Yeni Mekanları

İstanbul'un en yeni açılan ve şehirde deneyim için heyecan yaratan mekanları radarımıza takılıyor. Fine dining restoranlardan enfes kahveler hazırlayan kafelere, esnaf lokantalarından artizan bakery'lere açıldığı günden fark yaratan mekanları bu listede bulacaksınız.

En yeni mekanları deneyip yeni lezzetleri keşfetmeyi, şef dokunuşunun tabaklara yansımasını sevenlerdenseniz bu listeyi kaydetmeyi unutmayın.

Süreyya Lokanta

Özen, zarafet ve ustalıkla yola çıkan Süreyya Lokantası, çocukluğumuzdan gelen tatları modern yorumla birleştiriyor. Mekanın şık ve rahat atmosferi misafirlerine keyifli anlar sunuyor. Arkadan gelen hoş müzik tınısıyla birlikte çeşitli buluşmalarınıza eşlik ediyor.

Varyap Meridian E Blok, Barbaros, Ardıç Sk. No:4 G Blok, Ataşehir/İstanbul

Mesai İstanbul

İstanbul'un eşsiz boğaz manzarası eşliğinde ocakbaşının en şık hali Mesai İstanbul'da. Ağır ateşte pişen lezzetli etleri ve şık atmosferli mekanıyla Boğaz manzarası eşliğinde keyfili anlar sunuyor.

Ömer Avni Mah, Gümüşsuyu, İnönü Cd. No: 26, Beyoğlu/İstanbul

French Club

Beşikta da bulunan French Club; smash burger, bonfile ve cafe de paris sosuyla etin en lezzetli halini sunuyor. Yemek sonrası Fransız mutfağı klasiklerinden olan mousse ile lezzeti damaklarda bırakıyor.

Nisbetiye, Aytar Cd. No:19B, Beşiktaş/İstanbul

Todos Los Dias

Maksut Aşkar, Esen Hünal ve Erim Leblebicioğlu tarafından kurulan başarılı bir şef mekanı olan Todos Los Dias İstanbul Beyoğlu'nda misafirlerini ağırlıyor. Başarılı şeflerin, lezzetli yemeklerinin yanı sıra mekanın içerisindeki Beril Ateş imzalı tablolarla da şık bir hava yakalanmış.

Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:67/B, Beyoğlu/İstanbul

Rüya İstanbul

Çırağan Sarayı'nın tarihi dokusunda, zengin anadolu mutfağının ruhunu modern yorumla birleştiren Rüya İstanbul. Karadeniz'den akdenize kadar uzanan menü çeşitliliğiyle anadolunun her noktasına değiniyor. Eşsiz boğaz manzarası, başarılı menüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

Çırağan Palace Kempinski, Yıldız, Çırağan Cd. No:32, Beşiktaş/İstanbul