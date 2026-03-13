İstanbul'un En İyi Pizzacıları

Avrupa Yakası Pizzacıları

GUSİNA

'Gusinalı' ailesinin işletme tecrübelerini köklerinden ilham alarak yeni nesil artisan pizza ve bakery tarzında fikirleriyle ortaya çıkmışlardır. Kendilerini doğal,lokal,artizan ve sezonsal ürünler konseptiyle geliştirmeye devam ediyorlar. 2021 yılından beri burada enfes artisan pizzalar yapılmaya devam ediyor.

Uskumruköy, Kilyos Cd. No:246, 34450 Sarıyer/İstanbul

PİZZA EMİRGAN

Boğaz manzarası eşliğinde enfes napoliten pizzalar ve Quattro Formaggi ekmeği denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Pizzaların yanı sıra geniş menü seçeneğiyle lezzetli anlar yaşatıyor.

Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:14, 34467 Sarıyer/İstanbul

MİSS PİZZA

Beyoğlun da butik işletmelerinde geniş pizza menüsüyle, misafirlerini yıllardır ağırlamaya devam ediyorlar Hızlı servis ve şık sunumlarıyla göze hitap ediyorlar.

Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. 86A, 34430 Beyoğlu/İstanbul

400 DERECE PİZZA

İnce hamur italyan pizzasını misafirlerine sunan 400 derece pizzanın yanı sıra salataları tatlıları ve focaccio sandviçleriyle de damaklarda tat bırakıyor.

Teşvikiye, Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. 13/A, 34365 Şişli/İstanbul

PİZZA KREMA

Türkiye'nin ödüllü pizzacısı Şef Özgür Aydın'ın ödüllü pizzasıyla Akaretlerde yerini alan Pizza Krema özel reçetelerle hazırlanmış pizzasıyla dikkatleri çekiyor.

Vişnezade, Şair Nedim Cd. No:53/B, 34357 Beşiktaş/İstanbul

PARİ PİZZA

İncecik açılan ve dengeli pişmiş hamuruyla birlikte özenle seçilmiş malzemeleri birleştiren Pari Pizza, pizza severleri bekliyor.

Şehit Muhtar, Kurabiye Sk. No:2, 34435 Beyoğlu/İstanbul

FORNO

Balat'ın eşsiz tarihi sokaklarında lezzetli pizzalarının yanı sıra taze yapılmış makarna ve açık büfe kahvaltı seçenekleri sunan keyifli bir mekan.

Vodina Caddesi, Fener Kireçhane Sk. No:13/A, 34087 Fatih/İstanbul

Anadolu Yakası Pizzacıları

IL SORRISING

İsmini İtalyanca da 'küçük bir gülümse' kelimesinden alan il sorrising, sevdiklerinizle birlikte hem lezzetli anlara hemde keyifli anlarınıza eşlik ediyor. Pizzalarını büyük bir özen ve tutkuyla hazırlayıp, misafirlerini ağırlamaya devam ediyorlar.

Osmanağa, Özpark Çk. Sk. No:4, 34714 Kadıköy/İstanbul

SALEPEPE

Her gün yapılan mayalı hamurlarıyla tazecik pizzalar sunan Salepepe, butik işletmesinde kendilerine has pizzalar yapmaya devam ediyor. El yapımı vişne reçeli ve stracciatella peyniri ile yapılan pizzası mutlaka denenmeli

Rasimpaşa, Karakolhane Cd. No:81a, 34716 Kadıköy/İstanbul

LA MORA PİZZA

Gastronomideki birikimlerini kaliteli malzeme ve fermente hamurla birleştiren, enfes domates soslarıyla pizza severleri lezzetli tatlarla buluşturan La Mora, Kadıköy'deki işletmesine misafirlerini bekliyor.

Feneryolu, Gazi Muhtarpaşa Sokağı no:12/c, 34724 Kadıköy/İstanbul

DOUGH HOOD

Amerikan usulü, detroit pizza yapan Dough Hood yeni nesil sosları ve lezzetli pizza hamurlarıyla Kadıköy'de butik işletmelerinde pizza severleri bekliyor.

Osmanağa, Yoğurtçu Parkı Cd 68B, 34714 Kadıköy/İstanbul