Çiriş Otu Çorbası Nedir, Nasıl Yapılır? Şifalı Yöresel Tarif | Sofra

Sofra Sırları:

Çiriş otu çorbası, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık deposu bir yemektir. Özellikle ilkbahar aylarında taze olarak bulunan bu özel ot, semt pazarlarından edinilebilirken, mevsimi dışında kurutulmuş olarak da bulunabilir. Halk arasında doğal bir antibiyotik etkili çorba olarak bilinen çiriş otu, bağışıklık sistemini destekleyici ve vücudu arındırıcı özellikleriyle öne çıkar.

Çiriş otu sadece çorbasıyla değil, farklı tariflerde de harikalar yaratır. Örneğin, taze çiriş otlarını zeytinyağında hafifçe kavurarak nefis bir çiriş kavurma hazırlayabilir, bunu yoğurtla veya omletlere ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu çok yönlü ot, mutfağınıza hem sağlık hem de Ege'nin otlu lezzetlerini taşıyacaktır. Çorbayı servis ederken üzerine kızdırılmış tereyağında pul biber ve nane gezdirmek, lezzetini daha da zenginleştirecektir.