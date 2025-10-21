Çiriş Otu Çorbası Nedir, Nasıl Yapılır? Şifalı Yöresel Tarif | Sofra
Şifa dolu bir lezzet: Çiriş otu çorbası! Ege ve Doğu Anadolu mutfağının bu besleyici tarifinin yapımını, faydalarını ve püf noktalarını Sofra’da keşfedin.
Çiriş Otu Çorbası: Anadolu'nun Şifalı ve Doğal Lezzetlerinden Biri
Çiriş Otu Çorbası Nasıl Yapılır?
Çiriş otlarını bol suyla iyice yıkayın. Özellikle kök kısımlarında toprak kalıntıları olabileceği için temizliğine özen gösterin. Sert kısımlarını ayıklayın ve pırasa gibi ince ince doğrayın.
Tencerede tereyağını eritin. Yemeklik doğradığınız kuru soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Kavrulmuş soğanların üzerine doğradığınız çiriş otlarını ekleyin. Çirişler suyunu salıp çekene ve rengi dönene kadar orta ateşte kavurun. Bu işlem, çirişin hafif acılığını almasına yardımcı olur.
Çirişler kavrulunca unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika daha kavurun.
Yavaş yavaş et suyunu veya sıcak suyu eklerken bir yandan da topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çorbanın kıvamını kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz, isterseniz daha fazla su ekleyebilirsiniz.
Eğer kullanacaksanız pirinci veya bulguru ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Çorba kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve pirinç veya bulgur yumuşayana, çirişler iyice pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Arada karıştırarak dibine yapışmasını engelleyin.
Çorbayı sıcak olarak servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber ve nane gezdirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak yanında sarımsaklı yoğurt ile de servis edebilirsiniz.
Sofra Sırları:
Çiriş otu çorbası, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık deposu bir yemektir. Özellikle ilkbahar aylarında taze olarak bulunan bu özel ot, semt pazarlarından edinilebilirken, mevsimi dışında kurutulmuş olarak da bulunabilir. Halk arasında doğal bir antibiyotik etkili çorba olarak bilinen çiriş otu, bağışıklık sistemini destekleyici ve vücudu arındırıcı özellikleriyle öne çıkar.
Çiriş otu sadece çorbasıyla değil, farklı tariflerde de harikalar yaratır. Örneğin, taze çiriş otlarını zeytinyağında hafifçe kavurarak nefis bir çiriş kavurma hazırlayabilir, bunu yoğurtla veya omletlere ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu çok yönlü ot, mutfağınıza hem sağlık hem de Ege'nin otlu lezzetlerini taşıyacaktır. Çorbayı servis ederken üzerine kızdırılmış tereyağında pul biber ve nane gezdirmek, lezzetini daha da zenginleştirecektir.
