Bezelye Çorbası Tarifi
Bezelye çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. Peki bezelye çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Salçayı tencereye alıp ayçiçek yağ ile açın. Daha sonra suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
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2
Su kaynayınca tuz, bezelye, dörde bölünmüş soğan ve küp doğranmış patatesi katın. Patates yumuşayana kadar pişirin ve çorbayı blenderden geçirin.
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3
Tekrar tencereye alın ve bir taşım kaynattıktan sonra sıcak olarak servis edin
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