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Limonlu, Kimyonlu Kemik Suyu

Limonlu, Kimyonlu Kemik Suyu
ORTA 10 DAKİKA

Limonlu, Kimyonlu Kemik Suyu: Limonun ferahlatıcı dokunuşu ve kimyonun sıcak aroması, kemik suyunun besleyici gücüyle buluşuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kemikleri iyice yıkayıp geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine elma sirkesini ilave edin ve 10-20 dakika bekletin.
  • 2
    Soğanı ve sarımsağı ince kıyın. Havuç ve kerevizi irice dilimleyerek kemiklerin üzerine ilave edin. Su ekleyerek yüksek ateşte kaynatın.
  • 3
    Kaynamaya başladıktan sonra yüzeyde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla temizleyin. Defne yaprağı, karabiber, kimyon, kekik ve biberiye ilave ederek kısık ısıda 1.5 saat pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzu katın.
  • 4
    Kemik suyunu pişirdikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Tel süzgeçten geçirerek süzün. Limon suyunu ilave edip servis yapın.

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