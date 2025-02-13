Limonlu, Kimyonlu Kemik Suyu
Limonlu, Kimyonlu Kemik Suyu: Limonun ferahlatıcı dokunuşu ve kimyonun sıcak aroması, kemik suyunun besleyici gücüyle buluşuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kemikleri iyice yıkayıp geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine elma sirkesini ilave edin ve 10-20 dakika bekletin.
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2
Soğanı ve sarımsağı ince kıyın. Havuç ve kerevizi irice dilimleyerek kemiklerin üzerine ilave edin. Su ekleyerek yüksek ateşte kaynatın.
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3
Kaynamaya başladıktan sonra yüzeyde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla temizleyin. Defne yaprağı, karabiber, kimyon, kekik ve biberiye ilave ederek kısık ısıda 1.5 saat pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzu katın.
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4
Kemik suyunu pişirdikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Tel süzgeçten geçirerek süzün. Limon suyunu ilave edip servis yapın.
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