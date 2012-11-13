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Domatesli Soğuk Çorba

Domatesli Soğuk Çorba
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Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domates ve salatalıkları soyup küp doğrayın. Kırmızı biberin tohumlarını çıkarıp küp doğrayın. Maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Tüm malzemeyi karıştırın.
  • 2
    İçinden 6 yemek kaşığını kenara ayırın. Kalanını blendere alın. Üzerine zeytinyağı, toz şeker, sirke, pul biber, tuz ve karabiber katıp blenderden geçirin.
  • 3
    Geniş bir kaba alıp üzerine suyu ilave edin. Karıştırıp, buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis kaplarına aktarın. Üzerine ayırdığınız malzemeyi paylaştırıp servis yapın.

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