Domatesli Soğuk Çorba
Bir kasede sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve çeşitli şekillerde yapılabilir. Domates çorbası tarifi nasıl hazırlanır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domates ve salatalıkları soyup küp doğrayın. Kırmızı biberin tohumlarını çıkarıp küp doğrayın. Maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Tüm malzemeyi karıştırın.
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2
İçinden 6 yemek kaşığını kenara ayırın. Kalanını blendere alın. Üzerine zeytinyağı, toz şeker, sirke, pul biber, tuz ve karabiber katıp blenderden geçirin.
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3
Geniş bir kaba alıp üzerine suyu ilave edin. Karıştırıp, buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra servis kaplarına aktarın. Üzerine ayırdığınız malzemeyi paylaştırıp servis yapın.
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