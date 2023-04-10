Bakla Çorbası
Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taze baklayı ayıklayıp 1.5 cm'lik parçalar halinde kesin. Bakla ve 300 ml suyu tencereye alın. Kısık ısıda bakla hafif yumuşayana kadar haşlayın.
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2
Tencereyi ocaktan alıp baklayı suyun içinde bekletin. Yoğurt ve yumurta sarısını blender setin karıştırma haznesine alıp çekin. Üzerine 1.5 litre su ekleyip yeniden çekin ve kenara alın.
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3
Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin ve kısık ısıda kavurun. Çiğ kokusu kaybolduktan sonra baklayı suyu ile birlikte ilave edin.
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4
Su kaynamaya başlayınca yavaşça ve karıştırmaya devam ederek yoğurtlu karışımı ilave edin. Kısık ısıda karıştırmaya ara vermeden 5 dakika pişirin.
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5
Tuzunu ayarlayın. Dereotunu ve nohudu katıp karıştırın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorba kaselerine pay edin. Üzerlerine dereotu serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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