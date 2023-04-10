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Bakla Çorbası

Bakla Çorbası
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Sürekli aynı çorbaları yapmaktan sıkılmışsanız ev halkını şaşırtacak, içinizi ısıtacak bu değişik çorba tarifini mutlaka deneyin. Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taze baklayı ayıklayıp 1.5 cm'lik parçalar halinde kesin. Bakla ve 300 ml suyu tencereye alın. Kısık ısıda bakla hafif yumuşayana kadar haşlayın.

  • 2

    Tencereyi ocaktan alıp baklayı suyun içinde bekletin. Yoğurt ve yumurta sarısını blender setin karıştırma haznesine alıp çekin. Üzerine 1.5 litre su ekleyip yeniden çekin ve kenara alın.

  • 3

    Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin ve kısık ısıda kavurun. Çiğ kokusu kaybolduktan sonra baklayı suyu ile birlikte ilave edin.

  • 4

    Su kaynamaya başlayınca yavaşça ve karıştırmaya devam ederek yoğurtlu karışımı ilave edin. Kısık ısıda karıştırmaya ara vermeden 5 dakika pişirin.

  • 5

    Tuzunu ayarlayın. Dereotunu ve nohudu katıp karıştırın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Çorba kaselerine pay edin. Üzerlerine dereotu serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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