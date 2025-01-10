Enginarlı Çorba

Tereyağını tencereye alıp eritin. Enginarı ilave edip yumuşayana kadar soteleyin. Küp doğranmış sarımsağı katıp 1 dakika daha soteleyin. Elma, patates, et suyu ve defne yaprağını katın. Elma ve patates dağılmaya başlayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.