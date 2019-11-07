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Topalak Çorbası

Topalak Çorbası
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Sofralarınızın vazgeçilmez olmasını istiyorsanız başlangıcınızı topalak çorbasıyla taçlandırabilirsiniz... İçinde bulgurun ve köftenin eşsiz birleşimi ağzınızda harika bir tat bırakıyor! İşte topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru kapaklı bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su ile 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Kapağını kapatın ve bulgur suyunu çekene kadar bekletin.

  • 2

    Suyunu çektikten sonra un ekleyip iyice yoğurun ve misketten biraz küçük köfteler yapın. Eti bir tencereye alıp üzerine su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın.

  • 3

    Üzerine nohut ve pirinci ekleyin. Pirinç yumuşayınca bulguru katın ve 3-4 dakika daha (suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) kaynatın.

  • 4

    Terbiye için çorbanın suyundan bir kepçe alıp yoğurdu açın. Daha sonra bir yandan da karıştırarak tencereye yavaşça ilave edin. 1-2 taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın.

  • 5

    Üzeri için tereyağını bir tavada kızdırıp pul biber ve nane ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirerek sıcak olarak servis yapın.

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