Enginarlı, Mantarlı Çorba
Enginar ve mantarın uyumuyla hazırlanan bu besleyici çorba, hem doyurucu hem de hafif bir başlangıç arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarları temizleyip doğrayın. Patatesi soyup küp dilimleyin. Soğanı ve sarımsağı kıyın. 100 gram mantarı fırça yardımıyla temizleyerek küp doğrayın.
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2
Bir tencerede tereyağını eritin. Soğan ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından mantarı ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
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3
Üzerine patates ve enginarları ekleyip 2-3 dakika kavurun. Su ve defne yaprağı ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın. Sebzeler iyice yumuşayana kadar 20 dakika pişirin.
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4
Defne yaprağını içinden çıkarın. Çorbayı blender'den geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tekrar ocağa alın. Kremayı ve baharatları ekleyerek karıştırın.
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5
Üzeri için bir tavada tereyağını eritip ince dilimlenmiş istiridye mantarını soteleyin. Kırmızıbiber serpiştirerek kenara alın.
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6
Çorbayı kaselere alın. Üzerine sotelediğiniz istiridye mantarını ekleyin. Kişniş tohumu serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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