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Öğünler Çorba Enginarlı, mantarlı çorba

Enginarlı, Mantarlı Çorba

Enginarlı, Mantarlı Çorba
ORTA 30 DAKİKA

Enginar ve mantarın uyumuyla hazırlanan bu besleyici çorba, hem doyurucu hem de hafif bir başlangıç arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Enginarları temizleyip doğrayın. Patatesi soyup küp dilimleyin. Soğanı ve sarımsağı kıyın. 100 gram mantarı fırça yardımıyla temizleyerek küp doğrayın.
  • 2
    Bir tencerede tereyağını eritin. Soğan ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından mantarı ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • 3
    Üzerine patates ve enginarları ekleyip 2-3 dakika kavurun. Su ve defne yaprağı ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın. Sebzeler iyice yumuşayana kadar 20 dakika pişirin.
  • 4
    Defne yaprağını içinden çıkarın. Çorbayı blender'den geçirerek pürüzsüz hale getirin. Tekrar ocağa alın. Kremayı ve baharatları ekleyerek karıştırın.
  • 5
    Üzeri için bir tavada tereyağını eritip ince dilimlenmiş istiridye mantarını soteleyin. Kırmızıbiber serpiştirerek kenara alın.
  • 6
    Çorbayı kaselere alın. Üzerine sotelediğiniz istiridye mantarını ekleyin. Kişniş tohumu serpin. Sıcak olarak servis yapın.

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