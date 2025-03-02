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Bal Kabağı Çorbası

Bal Kabağı Çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kıyılmış soğanı 1 yemek kaşığı tereyağında kavurun. Küp doğranmış kabağı ekleyin. Süt ve suyu ilave edip pişmeye bırakın. Kabak yumuşadıktan sonra blender'den geçirip pürüzsüz bir kıvama getirin. Tuzunu ayarlayın.

  • 2

    Çorbayı servis tabağına aldıktan sonra üzerine kalan eritilmiş tereyağı gezdirip karabiber serpin ve servis yapın.

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