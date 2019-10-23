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Hardallı Çorba Tarifi

Hardallı Çorba Tarifi
KOLAY

Klasik yemek tariflerinde bir-iki değişiklik yaparak, bazen de gözünüze takılan bir malzemeden ilham alarak bambaşka tatlar yakalayabilirsiniz. Farklı ve sağlıklı tarifiyle hardallı çorba

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın.

  • 2

    Çırpılmış yoğurt ekleyip birlikte kaynatın. Ayrı bir yerde unu 2 su bardağı soğuk su ile açın ve et suyu ile birlikte tencereye ekleyin.

  • 3

    Tereyağını tavada kızdırıp, kıyılmış taze soğan, rendelenmiş domates, kıyılmış dereotu, nane ve hardal ekleyin. Soğan yumuşayana dek soteleyin.

  • 4

    Ocaktan alıp, buğdaya ilave edin. Toz kırmızıbiber ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

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