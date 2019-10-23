Hardallı Çorba Tarifi
Klasik yemek tariflerinde bir-iki değişiklik yaparak, bazen de gözünüze takılan bir malzemeden ilham alarak bambaşka tatlar yakalayabilirsiniz. Farklı ve sağlıklı tarifiyle hardallı çorba
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın.
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2
Çırpılmış yoğurt ekleyip birlikte kaynatın. Ayrı bir yerde unu 2 su bardağı soğuk su ile açın ve et suyu ile birlikte tencereye ekleyin.
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3
Tereyağını tavada kızdırıp, kıyılmış taze soğan, rendelenmiş domates, kıyılmış dereotu, nane ve hardal ekleyin. Soğan yumuşayana dek soteleyin.
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4
Ocaktan alıp, buğdaya ilave edin. Toz kırmızıbiber ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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