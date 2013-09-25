Tarif Ara
Öğünler Çorba Pancar çorbası tarifi

Pancar Çorbası Tarifi

Pancar Çorbası Tarifi
ORTA

Lezzetli ve doyurucu olan pancar çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pancarları yıkayıp, suda haşlayın. Soğuduktan sonra kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Dekor için iki yemek kaşığı pancar ayırıp kalanları, küp küp doğranmış soğanlar ile birlikte yağda kavurun.
  • 2
    Soğanlar yumuşayınca 3 su bardağı su ve kremayı ilave edin. Çorbayı blender'den geçirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Tabaklara aldıktan sonra kalan pancarlar ile süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Baharatlı Mercimek Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Baharatlı Mercimek Çorbası

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası
KOLAY

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası Tarifi
ORTA

Zerdeçallı Sebze Çorbası Tarifi

Zerdeçallı Sebze Çorbası
KOLAY

Zerdeçallı Sebze Çorbası

EMİNE TUNADAN