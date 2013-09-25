Pancar Çorbası Tarifi
Lezzetli ve doyurucu olan pancar çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pancarları yıkayıp, suda haşlayın. Soğuduktan sonra kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Dekor için iki yemek kaşığı pancar ayırıp kalanları, küp küp doğranmış soğanlar ile birlikte yağda kavurun.
- 2Soğanlar yumuşayınca 3 su bardağı su ve kremayı ilave edin. Çorbayı blender'den geçirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Tabaklara aldıktan sonra kalan pancarlar ile süsleyip servis yapın.
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