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Sıkıcık Çorbası

Sıkıcık Çorbası
KOLAY

Yöresel çorba tariflerini denemeyi sevenlerdenseniz bu tarif tam size göre! Sıkıcık çorbası hem doyurucu hem lezzetli.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için bulguru derin bir kaba alın. Üzerine su ısıtıcı ile kaynattığınız 1.5 su bardağı kaynar suyu ilave edin.

  • 2

    Kapağı kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerine kalan köfte malzemesini katıp iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayın.

  • 3

    Hafif unlanmış geniş bir tepsiye alıp sallayın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Salça ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın.

  • 4

    Su ısıtıcı ile kaynattığınız 4 su bardağı suyu katıp 5 dakika pişirin. Köfteleri ilave edip 20 dakika pişirin ve ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.

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