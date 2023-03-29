Sıkıcık Çorbası
Yöresel çorba tariflerini denemeyi sevenlerdenseniz bu tarif tam size göre! Sıkıcık çorbası hem doyurucu hem lezzetli.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfte için bulguru derin bir kaba alın. Üzerine su ısıtıcı ile kaynattığınız 1.5 su bardağı kaynar suyu ilave edin.
-
2
Kapağı kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerine kalan köfte malzemesini katıp iyice yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayın.
-
3
Hafif unlanmış geniş bir tepsiye alıp sallayın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Salça ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayın.
-
4
Su ısıtıcı ile kaynattığınız 4 su bardağı suyu katıp 5 dakika pişirin. Köfteleri ilave edip 20 dakika pişirin ve ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar