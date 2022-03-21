Elmalı, Patatesli Pırasa Çorbası
Kanser hücrelerine karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen pırasa, şifa deposu olmasının yanında girdiği tariflere de oldukça lezzet katmaktadır. İşte size pırasayla yapabileceğiniz nefis bir çorba tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını tencereye alıp eritin. Pırasa ilave edip yumuşayana kadar soteleyin. Kabukları soyulmuş diş sarımsakları katıp 1 dakika daha soteleyin.
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2
Elma, patates, et suyu ve defne yaprağını ekleyin. Elma ve patates dağılmaya başlayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
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3
Ocaktan alıp içinden defne yarpağını çıkarın ve blenden'de çekin. Yeniden ocağa oturtun.
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4
Limon suyu, tuz, karabiber ve fesleğeni katıp karıştırın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve servis tabakları pay edin. Kızarmış ekmekle birlikte servis yapın.
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