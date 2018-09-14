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Ezogelin Çorbası Tarifi

Ezogelin Çorbası Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Türk mutfağına özgü, buram buram Anadolu kokan, binlerce yıllık bir çorba tarifi olan ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası nasıl hazırlanır? İşte sizlere ezogelin tarifi...

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