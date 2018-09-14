Ezogelin Çorbası Tarifi

Kırmızı mercimeği yıkayıp ılık suda 2 saat bekletin. Süzüp sudan geçirin ve geniş bir tencereye alın. Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip mercimek dağılana kadar (suyu azalırsa sıcak su ilave ederek) pişirin.