Ezogelin Çorbası Tarifi
Türk mutfağına özgü, buram buram Anadolu kokan, binlerce yıllık bir çorba tarifi olan ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası nasıl hazırlanır? İşte sizlere ezogelin tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kırmızı mercimeği yıkayıp ılık suda 2 saat bekletin. Süzüp sudan geçirin ve geniş bir tencereye alın. Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip mercimek dağılana kadar (suyu azalırsa sıcak su ilave ederek) pişirin.
-
2
Bulgur ve pirinci ayrı ayrı haşlayıp süzün. Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun ve mercimeğe ekleyin.
-
3
5 dakika kaynatıp bulgur pirinç, pul biler ve tuz ilave ederek 10 dakika kaynatın. Tereyağını kızdırıp naneyi hafifçe yakın ve tencereye ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL