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Öğünler Çorba Sarımsak çorbası

Sarımsak Çorbası

Sarımsak Çorbası
ORTA 25 DAKİKA

Sarımsak çorbası, klasik çorbalardan sıkılanlar için oldukça lezzetli bir alternatif. Sarımsaktan hoşlanmayanlar bile bu çorbayı çok beğenecek. O zaman malzemeler hazırsa, haydi mutfağa! İşte karşınızda sarımsak çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Terbiye için tüm malzemeyi blender setinin karıştırma haznesine alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.

  • 2

    Eti ilave edip suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Et kendi suyunu çekince 3 su bardağı sıcak suyu ilave edip kısık ısıda ve tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin.

  • 3

    3 cm uzunluğunda doğranmış sarımsağı katıp 15 dakika kısık ısıda pişirin. Terbiyeye yemeğin suyundan 2-3 yemek kaşığı ekleyip ılınmasını sağlayın.

  • 4

    Daha sonra terbiyeyi yavaşça yemeğe ekleyip karıştırın. Nohut ve tuzu katın. Bir taşım pişirin. Üzeri için zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın.

  • 5

    Haspiri ekleyip bir iki çevirin. Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine haspirli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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