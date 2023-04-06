Sarımsak Çorbası
Sarımsak çorbası, klasik çorbalardan sıkılanlar için oldukça lezzetli bir alternatif. Sarımsaktan hoşlanmayanlar bile bu çorbayı çok beğenecek. O zaman malzemeler hazırsa, haydi mutfağa! İşte karşınızda sarımsak çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Terbiye için tüm malzemeyi blender setinin karıştırma haznesine alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.
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2
Eti ilave edip suyunu salıp yeniden çekene kadar soteleyin. Et kendi suyunu çekince 3 su bardağı sıcak suyu ilave edip kısık ısıda ve tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin.
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3
3 cm uzunluğunda doğranmış sarımsağı katıp 15 dakika kısık ısıda pişirin. Terbiyeye yemeğin suyundan 2-3 yemek kaşığı ekleyip ılınmasını sağlayın.
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4
Daha sonra terbiyeyi yavaşça yemeğe ekleyip karıştırın. Nohut ve tuzu katın. Bir taşım pişirin. Üzeri için zeytinyağını küçük bir tavada ısıtın.
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5
Haspiri ekleyip bir iki çevirin. Çorbayı kaselere pay edin. Üzerlerine haspirli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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