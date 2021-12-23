Peynir Cipsli Pırasa Çorbası
Değişik çorba tarifleri arıyorsanız Peynir Cipsli Pırasa Çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Peynir cipsi için tüm malzemeyi karıştırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde bu harçtan birer yemek kaşığı koyun.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin.
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3
Fırından alıp soğumaya bırakın.
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4
Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın. Zerdeçalı katıp bir-iki kez karıştırın. Un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tavuk suyu, tuz, karabiber ve kekiği katıp, sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender ile çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın.
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5
Servis tabaklarına pay edip, peynir cipsleri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
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