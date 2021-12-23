Peynir Cipsli Pırasa Çorbası

Çorba için derin bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alıp, tereyağı eriyene kadar ısıtın. Zerdeçalı katıp bir-iki kez karıştırın. Un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. İri parçalar halinde doğranmış sebzeleri ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tavuk suyu, tuz, karabiber ve kekiği katıp, sebzeler dağılmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Blender ile çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Son olarak keçi peyniri ve sütü ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın.