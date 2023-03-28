İstanbul Usulü Sebze Çorbası
Ana yemekten önce servis edebileceğiz nefis lezzetlerden biri olan İstanbul usulü sebze çorbası tarifini derledik. Lokanta menülerinde sıklıkla yer alan ve tercih edilen bu çorbayı çok seveceksiniz. İşte sebze çorbası tarifi ve malzemeleri...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğan, kereviz, havuç, patates, pırasa, biber ve kereviz yaprağını mutfak robotu yardımı ile kıyın. Zeytinyağını tencerede ısıtın.
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2
Kıyılmış sebzeleri ilave edin. Pirinci ekleyip 5 dakika kısık ateşte kavurun. Sıcak et suyunu ekleyip karıştırın ve 15 dakika pişirin.
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3
Karabiberini ayarlayın. Kıyılmış karalahana, haşlanmış nohut, kuru fasulye, kıyılmış maydanoz ile dereotu karışımı, ufalanmış Arnavut biberini katın.
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4
Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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