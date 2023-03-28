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İstanbul Usulü Sebze Çorbası

İstanbul Usulü Sebze Çorbası
KOLAY

Ana yemekten önce servis edebileceğiz nefis lezzetlerden biri olan İstanbul usulü sebze çorbası tarifini derledik. Lokanta menülerinde sıklıkla yer alan ve tercih edilen bu çorbayı çok seveceksiniz. İşte sebze çorbası tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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