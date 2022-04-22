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Ayran Çorbası

Ayran Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Geleneksel çorba tarifleri arasında yer alan ayran çorbası tarifi, besleyici ve doyurucu içeriğiyle sıklıkla yapabileceğiniz bir tarif…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğdayı ve nohudu ayrı tencerede 8-10 saat önceden ıslatın. Çorbayı pişireceğiniz zaman buğdayı süzüp tencereye alın.

  • 2

    Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip buğdayı haşlamaya bırakın. Nohudu da aynı şekilde süzüp ayrı bir tencerede haşlayın.

  • 3

    Buğdayın pişmesine yakın haşlanan nohudu da tencereye ekleyin ve hepsini 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ocaktan alıp süzdükten sonra soğuması için kenara alın.

  • 4

    Diğer tarafta yoğurdu sulandırıp ayran yapın. Nane ve yağı tavada bir iki çevirip, ocaktan alın ve ayrana ekleyin.

  • 5

    Soğuyan buğday ve nohudu da ayrana ilave edin. Gerekirse biraz daha su ekleyin ve servis yapın.

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