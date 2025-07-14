Bademli, Terbiyeli Tavuk Çorbası

Tavuğu büyük bir tencereye alın. Üzerine 8 su bardağı su ve bir tutam tuz ekleyin. 1-1.5 saat haşlayın. Tavuk iyice piştiğinde tencereden alın. Suyunu süzün ve 6 su bardağı tavuk suyunu kenara ayırın. Tavuk etini didikleyerek bir tabağa alın.