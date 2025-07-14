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Bademli, Terbiyeli Tavuk Çorbası

Bademli, Terbiyeli Tavuk Çorbası
ORTA

Hafif, besleyici ve lezzetli! Bademin dokusuyla zenginleşen, terbiyesiyle iç ısıtan bu tavuk çorbası sofraların şifa kaynağı olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Safran için bir kasede tüm malzemeleri karıştırarak 2 saat bekletin.

  • 2

    Tavuğu büyük bir tencereye alın. Üzerine 8 su bardağı su ve bir tutam tuz ekleyin. 1-1.5 saat haşlayın. Tavuk iyice piştiğinde tencereden alın. Suyunu süzün ve 6 su bardağı tavuk suyunu kenara ayırın. Tavuk etini didikleyerek bir tabağa alın.

  • 3

    Ayırdığınız tavuk suyunu tencereye alın. Kaynayan tavuk suyuna pirinci ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak 20-25 dakika pişirin.

  • 4

    Bademi sıcak suda 10-15 dakika bekletin. Kabuklarını soyarak havanda dövün. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Dövülmüş bademleri 2-3 dakika kavurun. Bademi yağıyla birlikte tavuk sulu karışama ilave edin. 15 dakika daha kısık ateşte pişirin.

  • 5

    Terbiyesi için bir kaseye yumurta sarılarını alın. İyice çırpın. Üzerine nişasta ekleyerek karıştırın. Limon suyu ve kaynayan çorba suyundan 1 kepçe ilave ederek karıştırın. Daha önceden hazırlayıp beklettiğiniz safran karışımıyla birlikte terbiyeyi çorbaya azar azar dökün. 2-3 dakika kaynatın.

  • 6
    Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine didiklenmiş tavuk eti ekleyin. Nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.

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