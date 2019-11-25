Şehriyeli Tavuk Suyu Çorba

Tavuk göğsünü tencereye yerleştirip, üzerini beş parmak geçecek kadar su ilave edin. Ocağa oturtup yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp, tavuğu haşlama suyundan çıkarın ve didikleyin. Haşlama suyunu yeniden ocağa oturtup, şehriye ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Tavuk etini ekleyip kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde zeytinyağı ve salçayı karıştırarak kavurun. Ezilmiş sarmısak ve nane ekleyip bir-iki kez çevirin. Daha sonra tencereye ilave edin. Bir taşım kaynatıp servis yapın.