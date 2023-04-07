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Ispanaklı Bulgur Köftesi

Ispanaklı Bulgur Köftesi
ORTA 15 DAKİKA

Ispanaklı bulgur köftesi tarifi aşağıdadır, diğer tariflere ise story’de bulunan link’lerden ulaşabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için tüm köfte malzemesini mutfak robotunda sakız kıvamına gelene kadar yoğurun. Tereyağını tencereye alıp eritin.

  • 2

    Üzerine küp doğranmış soğanı ekleyin. Rengi dönene kadar karıştırarak soteleyin. Domates, biber salçası ve pul biberi ekleyip bir iki çevirin.

  • 3

    Üzerine kaynar suyu katıp karıştırın. Pirinci yıkayıp suyunu süzdürün ve tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kapağını kapatıp kısık ısıda pişmeye bırakın.

  • 4

    Yoğurulan köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi ara sıra ıslatarak iki avucunuz arasında yuvarlayın. Daha sonra un ilave edilmiş tepsiye alın.

  • 5

    Hafifçe sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayın. Ispanağı 2 cm'lik parçalar halinde doğrayın. Kaynayan tencereye katıp karıştırın ve 3-4 dakika pişirin.

  • 6

    Sumak suyunu ve köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Reyhanı katıp karıştırın ve ocaktan alın. Tencerenin kapağı kapalı olarak 5 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda çorba kaselerine pay edin. Sıcak olarak servis yapın.

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