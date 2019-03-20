Yeşil Domatesli Çorba
Lezzetli bir çorba olan yeşil domatesli çorba nasıl yapılır? Yeşil domatesli çorba tarifi ve gereken malzemeler.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domatesleri küp şeklinde doğrayın.
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2
Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber ve kabuğu soyulup, küp doğranmış domatesi ilave edip, sotelemeye devam edin.
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3
Suyun içinde salçayı açın ve tencereye katın. Su kaynayınca yeşil domates ve bulguru ekleyin. Kısık ateşte domates ve bulgur yumuşayana kadar pişirin.
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4
Tencereyi ocaktan alın ve limon tuzu ile tuz ekleyin. Kıyılmış dereotu katıp, karıştırın ve sıcak servis yapın.
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