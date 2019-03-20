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Öğünler Çorba Yeşil domatesli çorba

Yeşil Domatesli Çorba

Yeşil Domatesli Çorba
KOLAY 10 DAKİKA

Lezzetli bir çorba olan yeşil domatesli çorba nasıl yapılır? Yeşil domatesli çorba tarifi ve gereken malzemeler.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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