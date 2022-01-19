Arabaşı Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için gerekli tüm malzemeyi tencerede karıştırıp muhallebi kıvamında pişirin. Kenarları hafifçe yüksek kare veya dikdörtgen bir kalıbın içine aktarın.
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2
Soğuduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesin. Tavuğu tencereye alıp suyu ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.
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3
Kemiklerini ve derisini ayırıp eti didikleyin. Suyunu süzün. Unu zeytinyağında kısık ateşte kavurun. Salça, toz kırmızıbiber ve pul biberi ilave edin. Tavuk suyunu da ekleyip karıştırın. Tuzunu ilave edin.
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4
Su kaynadıktan sonra tavuk etini ekleyin. Yaklaşık 20 dakika pişirin. Çorbayı yanında hamuruyla birlikte servis yapın.
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