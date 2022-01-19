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Arabaşı Çorbası

Arabaşı Çorbası
ORTA 45 DAKİKA

İç Anadolu'ya ait Arabaşı Çorbası meraklılarına Sofra yetişti.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için gerekli tüm malzemeyi tencerede karıştırıp muhallebi kıvamında pişirin. Kenarları hafifçe yüksek kare veya dikdörtgen bir kalıbın içine aktarın.

  • 2

    Soğuduktan sonra baklava dilimi şeklinde kesin. Tavuğu tencereye alıp suyu ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın.

  • 3

    Kemiklerini ve derisini ayırıp eti didikleyin. Suyunu süzün. Unu zeytinyağında kısık ateşte kavurun. Salça, toz kırmızıbiber ve pul biberi ilave edin. Tavuk suyunu da ekleyip karıştırın. Tuzunu ilave edin.

  • 4

    Su kaynadıktan sonra tavuk etini ekleyin. Yaklaşık 20 dakika pişirin. Çorbayı yanında hamuruyla birlikte servis yapın.

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