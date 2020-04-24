Alaca Çorba
Sıcacık bir lezzet! Hem besleyici hem lezzetli işte alaca çorba tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın.
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2
Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin).
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3
Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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