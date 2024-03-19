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Sebzeli Tavuk Suyu Çorba

Sebzeli Tavuk Suyu Çorba
KOLAY 20 DAKİKA

Tavuk suyuyla vücudun enerjisini dengelerken, sebzelerle de besin değerini yükselten bir çorba tarifimiz var.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk göğsünü büyük bir tencereye alın. Üzerine irice doğranmış soğan, patates, kereviz ve havucu ilave edin. 4 su bardağı suyu katıp tuzunu ayarlayın.

  • 2

    Tencerenin kapağını kapatın. Tavuk ve sebzeler yumuşayana kadar orta ısıda haşlayın. Tencerenin içinden tavuk göğsünü çıkarıp kenara alın.

  • 3

    Tencerede kalan malzemeyi el blender'i ve narenciye sıkacağının blender'i ile çekin. Kenara ayırdığınız tavuğu didikleyip çorbaya ekleyin.

  • 4

    Şehriyeyi katıp karıştırın. Kalan 2 su bardağı suyu ilave edin. Şehriye yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir yerde yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın.

  • 5

    Çorbadan 1-2 çorba kepçesi alıp yumurtalı karışıma azar azar ve karıştırarak ilave edin. Daha sonra çorbaya karıştırarak ilave edin.

  • 6

    Ocaktan alın. Üzeri için tost ekmeklerini Arnica Tostit Maxi Tost Makinesi Inox ile kızartın. Küp kesip çorba ile birlikte servis yapın.

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