Yoğurtlu Mercimek Çorbası
Yaz kış demeden her mevsim, her zaman, her durumda elimizin gittiği tariftir mercimek çorbası tarifi. En çok sevilen çorbalardan biridir o! Bu yüzden zamansız çorbadır. Bugün sizlerle farklı tarifiyle yoğurtlu mercimek çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince un ilave edip, orta ateşte kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun. Yoğurt, yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı suyu bir kasenin içinde çırpma teli ile çırpın.
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2
Karıştırarak tencereye ilave edin ve 2-3 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Sıcak su ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca erişteyi ilave edip hafif yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
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3
Mercimeği katıp, 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Üzeri için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp tereyağını eritin.
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4
Nane ve toz kırmızıbiber ilave edip bir iki çevirin. Ocaktan alıp çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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