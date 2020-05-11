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Öğünler Çorba Yoğurtlu mercimek çorbası

Yoğurtlu Mercimek Çorbası

Yoğurtlu Mercimek Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Yaz kış demeden her mevsim, her zaman, her durumda elimizin gittiği tariftir mercimek çorbası tarifi. En çok sevilen çorbalardan biridir o! Bu yüzden zamansız çorbadır. Bugün sizlerle farklı tarifiyle yoğurtlu mercimek çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
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