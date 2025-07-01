Alaca Çorbası
Anadolu'nun bereketli mutfağından gelen, bakliyatın doyurucu gücüyle sofraları şenlendiren nefis bir alaca çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Aşurelik buğday ve nohudu ayrı kaplara alın. Üzerilerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve akşamdan ıslatın. Yarım saat geçtikten sonra bir taşım kaynatın. Kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzün. Üzerine beş parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip, ocağa alın. Orta ısıda pişmeye bırakın.
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2
Mercimek ve küp şeklinde doğranmış soğan ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızıbiber ilave edin. Yaklaşık 35-40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Altını kapattıktan sonra ıspanak yaprağını katıp karıştırın.
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3
Tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp üzerini ıspanak yaprağı ve mor soğan ile süsleyip servis yapın.
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