Alaca Çorbası

Aşurelik buğday ve nohudu ayrı kaplara alın. Üzerilerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve akşamdan ıslatın. Yarım saat geçtikten sonra bir taşım kaynatın. Kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzün. Üzerine beş parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip, ocağa alın. Orta ısıda pişmeye bırakın.