Soupe À L’oıgnon (Fransız Usulü Soğan Çorbası)
Karamelize soğanların eşsiz lezzeti, çıtır ekmek ve eriyen peynirle buluşuyor... Fransız mutfağının ruhunu yansıtan sıcacık bir başlangıç: Soğan Çorbası!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanları ince yarım halka şeklinde doğrayın. Büyük bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin. Karamelize olmaları için düşük ısıda sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kavurun. Soğanların rengi altın kahverengiye dönmeli. Soğanlar karamelize olduktan sonra şekeri ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.
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2
Unu ekleyin ve soğanlarla birlikte 1-2 dakika kavurun. Çırpma teliyle sürekli karıştırarak suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Çorba kaynayınca altını kısın. Kısık ısıda 15-20 dakika pişirin.
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3
Çorbayı fırına dayanıklı kaplara pay edin. Kızarmış baget ekmeklerini çorba kaselerinin üzerine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Çorbaları peynir eriyip kızarana kadar yaklaşık 3-5 dakika önceden ısıtılmış fırına koyun. Fırından aldıktan sonra dilerseniz taze kekik ile sıcak olarak servis yapın.
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