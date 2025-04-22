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Öğünler Çorba Soupe à l’oıgnon (fransız usulü soğan çorbası)

Soupe À L’oıgnon (Fransız Usulü Soğan Çorbası)

Soupe À L’oıgnon Fransız Usulü Soğan Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Karamelize soğanların eşsiz lezzeti, çıtır ekmek ve eriyen peynirle buluşuyor... Fransız mutfağının ruhunu yansıtan sıcacık bir başlangıç: Soğan Çorbası!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Soğanları ince yarım halka şeklinde doğrayın. Büyük bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin. Karamelize olmaları için düşük ısıda sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kavurun. Soğanların rengi altın kahverengiye dönmeli. Soğanlar karamelize olduktan sonra şekeri ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

  • 2

    Unu ekleyin ve soğanlarla birlikte 1-2 dakika kavurun. Çırpma teliyle sürekli karıştırarak suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Çorba kaynayınca altını kısın. Kısık ısıda 15-20 dakika pişirin.

  • 3

    Çorbayı fırına dayanıklı kaplara pay edin. Kızarmış baget ekmeklerini çorba kaselerinin üzerine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Çorbaları peynir eriyip kızarana kadar yaklaşık 3-5 dakika önceden ısıtılmış fırına koyun. Fırından aldıktan sonra dilerseniz taze kekik ile sıcak olarak servis yapın.

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