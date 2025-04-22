Soupe À L’oıgnon (Fransız Usulü Soğan Çorbası)

Soğanları ince yarım halka şeklinde doğrayın. Büyük bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin. Karamelize olmaları için düşük ısıda sürekli karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika kavurun. Soğanların rengi altın kahverengiye dönmeli. Soğanlar karamelize olduktan sonra şekeri ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.