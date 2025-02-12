Tarif Ara
Öğünler Çorba Mantar çorbası

Mantar Çorbası

Mantar Çorbası
ZOR 30 DAKİKA

Pratik ve lezzet dolu mantar çorbası tarifimizle kış günlerine sıcacık bir dokunuş yapın.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mantarları çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu alın. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun.
  • 2
    Mantarları 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı ile 5-6 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin ve kenara alın.
  • 3
    Soğan, kereviz ve sarımsağı tavada 6-7 dakika soteleyin ve kenara alın.
  • 4
    Tencerede unu tereyağı ile renk almayacak şekilde kavurun. Üzerine tavuk suyunu çırpma teli ile karıştırarak azar azar ilave edin. Sotelenmiş mantarlardan 4 yemek kaşığı tabağı süslemek için kenara ayırın. Kalanını sebzeler ile birlikte bu karışıma ekleyin. Bir taşım kaynatın. Tuz ve karabiber ile lezzetini ayarlayın. Kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
  • 5
    Maydanoz, Frenk soğanı, sotelenmiş mantarlar ve kruton ile birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Mısır Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Mısır Çorbası

Süzme Mercimek Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Közlenmiş Biber Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Közlenmiş Biber Çorbası

Terbiyeli Tutmaç Çorbası Tarifi
ORTA 25 DAKİKA

Terbiyeli Tutmaç Çorbası Tarifi