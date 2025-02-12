Mantar Çorbası

Tencerede unu tereyağı ile renk almayacak şekilde kavurun. Üzerine tavuk suyunu çırpma teli ile karıştırarak azar azar ilave edin. Sotelenmiş mantarlardan 4 yemek kaşığı tabağı süslemek için kenara ayırın. Kalanını sebzeler ile birlikte bu karışıma ekleyin. Bir taşım kaynatın. Tuz ve karabiber ile lezzetini ayarlayın. Kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.