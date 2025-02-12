Mantar Çorbası
Pratik ve lezzet dolu mantar çorbası tarifimizle kış günlerine sıcacık bir dokunuş yapın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mantarları çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu alın. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun.
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2
Mantarları 2 cm'lik küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı ile 5-6 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin ve kenara alın.
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3
Soğan, kereviz ve sarımsağı tavada 6-7 dakika soteleyin ve kenara alın.
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4
Tencerede unu tereyağı ile renk almayacak şekilde kavurun. Üzerine tavuk suyunu çırpma teli ile karıştırarak azar azar ilave edin. Sotelenmiş mantarlardan 4 yemek kaşığı tabağı süslemek için kenara ayırın. Kalanını sebzeler ile birlikte bu karışıma ekleyin. Bir taşım kaynatın. Tuz ve karabiber ile lezzetini ayarlayın. Kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
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5
Maydanoz, Frenk soğanı, sotelenmiş mantarlar ve kruton ile birlikte servis yapın.
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