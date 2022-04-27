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Hünkar Çorbası

Hünkar Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Salatadan, kebaba birçok çeşidi yapılan patlıcanın çorba tarifiyle karşınızdayız. Anadolu mutfağının sevilen lezzeti Hünkar çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanın etrafına bıçakla çizikler atın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında ara sıra çevirerek 20 dakika közleyin.

  • 2

    Soğuduktan sonra kabuklarını soyup ince kıyın. Tereyağını orta ısıda eritip unu ekleyin ve 1-2 dakika rengi dönene kadar kavurun.

  • 3

    Üzerine önce tavuk suyu ve limon suyunu ekleyin. Daha sonra közlenmiş patlıcanı ilave edip topaklanmasını önlemek için iyice karıştırın.

  • 4

    En son sütü katın. Toz badem, tuz, karabiber ve muskat ilave edip kısık ısıda kaynayana kadar karıştırıp ocaktan alın.

  • 5

    Üzeri için zeytinyağının yarısını biber salçası ile karıştırın. Kalan yarısını maydanozla birlikte blender'de çekin. Salçalı ve maydanozlu sos ile çorbayı süsleyip servis yapın.

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