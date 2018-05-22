Sıkıcık Çorbası
Farklı lezzetler denemek isteyenler için yeni bir tarif; Kütahya'nın sıkıcık köftesi. Sıkıcık çorbası nasıl yapılır? İşte sıkıcık çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çorbanın köftesi için ince bulguru derin bir kaba alın ve üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Suyunu çekip kabarması için üzerini bir kapakla kapatın. Suyunu çektikten sonra kapağını açın ve karıştırarak havalandırın.
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2
Toz tarhana, yumurta, un, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekleyip tüm malzeme özleşene kadar yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.
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3
Köftelerin birbirine yapışmaması için un serpilmiş bir tepsiye dizin. Suyu için yemeklik doğranmış soğanı ayçiçek yağda kavurun. Domates ve biber salçasını ilave edip kavurmaya devam edin.
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4
Et suyu, su, tuz ve pul biber katıp kaynamaya bırakın. Su kaynayınca köfteleri içine atın ve 20-25 dakika pişirin. Üzeri için yoğurdu sarımsakla bir kasede çırpın ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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