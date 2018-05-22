Tarif Ara
Öğünler Çorba Sıkıcık çorbası

Sıkıcık Çorbası

Sıkıcık Çorbası
ORTA 10 DAKİKA

Farklı lezzetler denemek isteyenler için yeni bir tarif; Kütahya'nın sıkıcık köftesi. Sıkıcık çorbası nasıl yapılır? İşte sıkıcık çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çorbanın köftesi için ince bulguru derin bir kaba alın ve üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Suyunu çekip kabarması için üzerini bir kapakla kapatın. Suyunu çektikten sonra kapağını açın ve karıştırarak havalandırın.

  • 2

    Toz tarhana, yumurta, un, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekleyip tüm malzeme özleşene kadar yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.

  • 3

    Köftelerin birbirine yapışmaması için un serpilmiş bir tepsiye dizin. Suyu için yemeklik doğranmış soğanı ayçiçek yağda kavurun. Domates ve biber salçasını ilave edip kavurmaya devam edin.

  • 4

    Et suyu, su, tuz ve pul biber katıp kaynamaya bırakın. Su kaynayınca köfteleri içine atın ve 20-25 dakika pişirin. Üzeri için yoğurdu sarımsakla bir kasede çırpın ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Çakıldaklı Çorba
ORTA 15 DAKİKA

Çakıldaklı Çorba

Pesküten - Peskütan
KOLAY 10 DAKİKA

Pesküten - Peskütan

Hasbeli Aş Müceddere Tarifi
KOLAY

Hasbeli Aş (Müceddere) Tarifi

Üzümlü Mısır Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Üzümlü Mısır Çorbası