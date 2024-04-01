Bakla Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir yemek kaşığı un, yarım limonun suyu ve soğuk suyu bir kaba alıp karıştırın. Baklaları ayıklayıp kıyın ve kararmasını önlemek için bu suya atın.
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2
Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp, orta ateşte ısıtarak eritin. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip 3-4 dakika kavurun.
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3
Kalan 1 yemek kaşığı unu ilave edip, unun kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırarak kavurun. Suyu süzülmüş bakla, kalan yarım limonun suyu, tuz ve sıcak su ekleyip, orta ateşte bakla yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin.
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4
Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ve karabiber katıp blenderden geçirin. Servis tabaklarına pay edip, krema, dereotu ve bakla içi ile süsleyip sıcak veya ılık servis yapın.
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