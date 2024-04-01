Tarif Ara
Öğünler Çorba Bakla çorbası

Bakla Çorbası

Bakla Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Tam mevsiminde bakla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir yemek kaşığı un, yarım limonun suyu ve soğuk suyu bir kaba alıp karıştırın. Baklaları ayıklayıp kıyın ve kararmasını önlemek için bu suya atın.

  • 2

    Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp, orta ateşte ısıtarak eritin. Kıyılmış soğan ve sarımsağı ekleyip 3-4 dakika kavurun.

  • 3

    Kalan 1 yemek kaşığı unu ilave edip, unun kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırarak kavurun. Suyu süzülmüş bakla, kalan yarım limonun suyu, tuz ve sıcak su ekleyip, orta ateşte bakla yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin.

  • 4

    Ocaktan alıp, kıyılmış dereotu ve karabiber katıp blenderden geçirin. Servis tabaklarına pay edip, krema, dereotu ve bakla içi ile süsleyip sıcak veya ılık servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sütlü Pırasa Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Sütlü Pırasa Çorbası

Patates Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Patates Çorbası Tarifi

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi
ORTA 15 DAKİKA

Enginarlı Ispanaklı Çorba Tarifi

Şiş Börek Çorbası

Şiş Börek Çorbası