Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi

Taze soğanı ince kıyıp 1 yemek kaşığı tereyağında soteleyin ve kenara alın. Kalan tereyağını bir tencereye alıp, unun rengi dönene dek kavurun. İnce doğranmış mantarı ilave edip 3 dakika daha kavurun. Üzerine azar azar su eklerken bir yandan da topaklanmasını önlemek için kaynayana dek sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca taze soğanı çorbaya katın. Tuz ve köriyi ilave ettikten sonra 10-15 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın.