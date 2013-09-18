Sebzeli Soğuk Çorba Tarifi

Kızarmaya başlayınca mantarları dilimleyin ve tencereye alıp, suyunu çekene dek kavurun. Domatesleri küp doğrayın. Rendelenmiş muskat, soya sosu, limon suyu ve tavuk suyu tabletini ilave edin. 5 dakika daha soteleyin.Çorbanın taneleri daha fazla olacak şekilde suyunu ekleyip, tuz katın, 10 dakika kaynatın. Soğuk servis yapın.