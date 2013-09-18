Sebzeli Soğuk Çorba Tarifi
Sıcak yaz günlerinin favori çorbalarından birisi olan sebzeli soğuk çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye yağı alın. Sarımsakları, soğanları küp küp doğrayın. Biberleri ince kıyın ve 5 dakika soteleyin. Ardından patatesleri soyup, küp doğrayın. Soğan ve biberle soteleyin.
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2
Kızarmaya başlayınca mantarları dilimleyin ve tencereye alıp, suyunu çekene dek kavurun. Domatesleri küp doğrayın. Rendelenmiş muskat, soya sosu, limon suyu ve tavuk suyu tabletini ilave edin. 5 dakika daha soteleyin.Çorbanın taneleri daha fazla olacak şekilde suyunu ekleyip, tuz katın, 10 dakika kaynatın. Soğuk servis yapın.
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