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Sebzeli Soğuk Çorba Tarifi

Sebzeli Soğuk Çorba Tarifi
ORTA

Sıcak yaz günlerinin favori çorbalarından birisi olan sebzeli soğuk çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tencereye yağı alın. Sarımsakları, soğanları küp küp doğrayın. Biberleri ince kıyın ve 5 dakika soteleyin. Ardından patatesleri soyup, küp doğrayın. Soğan ve biberle soteleyin.
  • 2
    Kızarmaya başlayınca mantarları dilimleyin ve tencereye alıp, suyunu çekene dek kavurun. Domatesleri küp doğrayın. Rendelenmiş muskat, soya sosu, limon suyu ve tavuk suyu tabletini ilave edin. 5 dakika daha soteleyin.
    Çorbanın taneleri daha fazla olacak şekilde suyunu ekleyip, tuz katın, 10 dakika kaynatın. Soğuk servis yapın.

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