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Barbunya Çorbası Tarifi

Barbunya Çorbası Tarifi
ORTA

Pratiklik ve kolaylık denilince akla gelen ilk yemek tariflerinden biridir. Barbunya çorbası nasıl yapılır? Barbunya çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Barbunyayı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su koyup ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra ocağın altını kapatın ve üzerine 1 su bardağı soğuk su katıp, kapağını örtün (bu işlem barbunyanın gazını giderecektir).
  • 2
    Suyunu süzüp, üzerine yeniden 5 su bardağı soğuk su koyun. İri doğranmış soğan, salça, tereyağı, kesme şeker, tuz ve karabiber katıp haşlayın. Haşlanmış barbunyalardan 2 yemek kaşığını kenara alın ve kalanını suyuyla birlikte blenderden geçirin.
  • 3
    Yeniden tencereye alın. Eğer koyu ise arzunuza göre sıcak su katarak açın ve bir-iki taşım kaynatın. Daha sonra çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine ince kıyılmış taze soğan ve ayırdığınız barbunyayı koyup servis yapın.

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