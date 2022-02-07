Mercimekli Pazı Çorbası
Sağlığımız için oldukça önemli olan pazı ve mercimek bir çorbada birleşti. Yanına bir de limon ekleyince tadından yenmez bir tarif ortaya çıktı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yağı eritip ince doğranmış soğan ve sarımsağı yağda kavurun. Yıkanmış ve suyu süzülmüş mercimeği ve 2 litre suyu ekleyin. Tencerenin kapağını yarım kapatarak 30 dakika pişirin.
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2
Bu sırada patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Pazının sap kısımlarını ayırıp sadece yaprak kısımlarını ve kişnişi de ince doğrayarak hazırlayın. Mercimek 30 dakika pişip iyice yumuşadıktan sonra patates, kişniş ve pazıyı tencereye ekleyin.
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3
En son kimyon, limon suyu, tuz ve karabiberi de ilave edip 15 dakika daha pişmeye bırakın. Haspiri 1 yemek kaşığı tereyağında kavurup çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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