Maş Çorbası

Maş fasulyesini yıkandıktan sonra derin bir tencereye aktarın ve üzerine 8 su bardağı su ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve kalın yarım ay (şifonad) şeklinde doğranan soğanı ilave edin ve orta ateşte pişmeye bırakın. Pişme süresi 20-25 dakika.