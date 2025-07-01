Maş Çorbası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile maş çorbası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Maş fasulyesini yıkandıktan sonra derin bir tencereye aktarın ve üzerine 8 su bardağı su ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve kalın yarım ay (şifonad) şeklinde doğranan soğanı ilave edin ve orta ateşte pişmeye bırakın. Pişme süresi 20-25 dakika.
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2
Kaynayınca ocağın altını kısın. Haşlama sırasında oluşan kefi ve köpükleri kevgirle alın. Maş yumuşayınca tencereye pirinç eklenip karıştırın. İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı çorbaya ilave edin. Elle ufaladığınız kuruluk biberleri katın. Pirinç piştikten sonra tuz ekleyin. Ocağın altını kapatın. Pişme süresi 15 dakika.
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3
Üzeri için yağı bir tavada ısıtın. Yağın harı geçince kuru tarhun ve pul biber ekleyin. Kaselere bölünen çorbanın üzerine baharatlı yağı gezdirin. En son karabiber serpip servis yapın.
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