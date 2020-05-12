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Yayla çorbası

Yayla çorbası

İçinizi ısıtacak o enfes çorba tarifi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci 3 kahve fincanı su ile suyunu çekene kadar haşlayın. Yoğurt, yumurta ve unu bir kasede çırpın.

  • 2

    Tavuk suyu ve suyu tencerede kaynatın. Pirinci ekleyin. Kaynayan sudan 1 kepçe su alıp yoğurtlu karışıma dökün ve ılıştırın. Bu karışımı yavaşça çorbaya ilave ederken, bir yandan da karıştırın.

  • 3

    Pirinç piştikten sonra kesilmemesi için tuzunu en son katın. Ayrı bir tavada erittiğiniz tereyağında nane ve pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.

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