Yayla çorbası
İçinizi ısıtacak o enfes çorba tarifi!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pirinci 3 kahve fincanı su ile suyunu çekene kadar haşlayın. Yoğurt, yumurta ve unu bir kasede çırpın.
-
2
Tavuk suyu ve suyu tencerede kaynatın. Pirinci ekleyin. Kaynayan sudan 1 kepçe su alıp yoğurtlu karışıma dökün ve ılıştırın. Bu karışımı yavaşça çorbaya ilave ederken, bir yandan da karıştırın.
-
3
Pirinç piştikten sonra kesilmemesi için tuzunu en son katın. Ayrı bir tavada erittiğiniz tereyağında nane ve pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL